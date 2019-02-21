穩鵬喋血案》台籍3人獲救 船長計畫「木盾攻堅」救人

2019-02-21 17:41

［記者陳彥廷／屏東報導］穩鵬號喋血案震驚社會，雖然我國籍船員已經獲救，不過，卻傳出船長陳振茂擔憂已受傷到無法走動的外籍船員傷勢，想以木、鐵條等組成盾牌自力攻堅。

據漁業署最新新聞稿指出，這起喋血案件目前共已救起12名人員，包含2名我國籍船員船長陳振茂、輪機長高信光及1名觀察員楊文斌。

新聞稿中指出，經我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」等2艘友船及其他相關單位通力合作，「鴻福88號」漁船於20日先救起5名外籍船員（4名菲律賓籍，1名印尼籍），「鴻福88號」及「上豐3號」於21日再救起7名人員，合計目前已救起12名「穩鵬」號漁船人員，但仍有6名外籍船員落海，生死不明。

「船上還有3、4個被砍到不能走動的漁工需要救援！」船長陳振茂獲救後向船東陳勝富打電話報平安，陳勝富轉述陳振茂的說法，指行兇的菲律賓漁工已殺紅眼，但船上仍有3、4名已經受傷且無法自行走動的外籍漁工待救。

陳勝富指出，目前船長正和友船「鴻福88號」及「上豐3號」等，商量要搶救船上漁工，並自製木製盾牌，盼能順利登船搶救受傷漁工。

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