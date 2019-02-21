舉報出軌尪性侵女病患 醫師娘指「孰人無過」哀求別再打擾

2019-02-21 16:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區林勤人婦產科診所的醫師娘因為先生出軌，在2017年間曾帶「小三」入家門同住屋簷下，加上有多次走下手術台時總是氣喘噓噓，行徑詭異，雙方在談判離婚手續前，醫師娘在手術台架設針孔密錄器，沒想到意外錄到一名印尼籍女病患在手術台被性侵過程；媒體21日打電話到診所，林妻語氣激動，並一再重複強調「孰人無過，給我們一條路走」，希望外界不要再打擾夫妻倆了，下午3時許，夫妻共乘機車匆匆離開診所。

林妻表示，自己不想發言，之前都回答過了，要大家不要再打電話來診所，不要再問了，現在全家完全沒有收入，房子還有很久很久、約9、10年的貸款，加上林醫師人都60歲了，不要再來問，還特別提到自己不是澄清，要說的是「孰人無過」、林是「好爸爸、好醫生」，語畢並強調「我是他的太太」。

稍早，林勤人對於被桃園地檢署依加重強制性交罪起訴，在電話受訪時語氣顯得無奈，至於為什麼會發生這種事，是否被冤枉？他沈默多時，最後說「對不起，做錯了，很後悔」，隨即掛斷電話。

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