晚節不保 二林工商校長為了萬元吹風機被控貪汙聲押

2019-02-21 16:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣國立二林工商校長鄭玉珠（60歲）遭人檢舉涉嫌詐領出差搭便車，仍申報交通費，及以公關名義購買1萬7800元的名貴禮品給送給不知對象的貴賓，又違法花錢整修校長宿舍，彰化地檢署接獲檢舉昨天發動搜索，鄭玉珠認為有人故意污陷她，堅決否認，但今凌晨經偵訊後檢方以串證、滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

彰化檢方與廉政署昨天發動搜索，30餘人進入校園搜索，傳喚16名證人及被告（含鄭玉珠），搜索行動展開，鄭玉珠堅稱自己是遭人構陷，「自己絕對清白」。

不料昨晚案急轉直下，檢方掌握多筆採購，入帳與出帳，鄭玉珠的說法皆與出納會計兜不攏。

據了解，其中一支價值1萬7800元的吹風機，購買情節最為離奇，起初鄭玉珠向下屬聲稱要買來送給貴賓，但經辦人員因未看到吹風機，也不知道收禮的貴賓姓名而不敢核銷，經查該吹風機後來又被轉了多手，校長在這過程中取得同金額的統一發票報銷。這其中報帳的轉折，鄭玉珠無法說分明。

另外，鄭玉珠還涉嫌花大錢修校長宿舍，並要求包商私下更變採用不符設計內容的高檔衛浴建材，也購買2顆共價值4999元的枕頭，還有一套1萬400多元的咖啡杯。

檢方表示，校長購買的項目並不只如此，許多項目都還待清查，由於她購買所牽涉的人員不少，檢方核對非常費時，她又堅不吐實，檢方以有串證、滅證之虞聲押，今天下午開聲押庭。

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