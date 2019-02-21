桃園無良婦產科 犯錯不止一次 曾被罰款及停業處分

2019-02-21 13:27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕涉嫌加重麻醉劑量、性侵女病患得逞的婦產科醫師林勤人，桃園市衛生局查出，去年他曾被健保署查到未親自診查就開立方劑及至非核准登記的場所執業，被依醫師法開罰4萬元，而這也並非林第一次被送懲，10多年前林就曾因多刷民眾健保卡，虛報處方交付調劑診察費，被停業一個月。

在桃園市中壢區開設林勤人婦產科的61歲醫師林勤人，涉嫌於去年4月28日協助女病患麻醉引產時，加重麻醉劑量，趁患者昏迷後偷舔下體、性侵得逞，過程被林妻裝設針孔全程拍下，檢方依強制性交罪嫌起訴林，該診所已於去年10月辦理歇業，若判刑確定，桃園市衛生局將移付醫師懲戒委員會處理。

桃園市衛生局查詢近5年稽查紀錄發現，2018年林勤人曾被健保署查到未親自診查就開立方劑及至非核准登記之場所執業，經衛生局移付醫師懲戒委員會後，依據醫師法，各裁處2萬元，共開出4萬元罰單。

另方面，據桃園市政府公報系統顯示，中央健康保險局於2005年5月2日至5月23日，派員至林勤人於桃園縣中壢市（現為桃園市中壢區）建國路73號開業的婦產科、乙霖藥局及保險對象訪查，發現診所對外籍人士沙瓦多、羅利斯等13名保險對象，未依處方箋或病歷記載提供醫療服務、也未實際釋出處方箋文付調劑，卻虛報處方交付調劑診察費，及多刷保險對象健保IC卡就醫次數。該案經衛生局移付桃園縣政府醫師懲戒委員會調查。

對於未實際釋出處方箋交付調劑，卻虛報處方交付調劑診察費，及製作不實病歷並多刷保險對象健保IC卡就醫次數，虛報醫療費用等情事，林勤人雖坦承屬實，但辯稱因外勞無法請假外出看病，為了照顧病人，因此予刷健保IC卡2次、給予6天份藥量，還供稱外勞不知100公尺外的藥局位置、無法申報自調劑費等原因，才虛報處方交付調劑診察費。

醫懲會委員指出，該醫師開診所未聘藥劑人員，應依法釋出處方箋，卻同時向健保局虛報處方交付調劑診察費，未遵照醫藥分業規定辦理，且涉多刷保險對象健保IC卡就醫次數，以記載不實病歷虛報醫療費用，違反醫師法第25條第5款規定，決議林接受額外8小時醫學倫理及醫事法規繼續教育課程，並願比照健保局處以停約期，自2006年4月29日起至2006年5月31日止停業之行政處分。

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