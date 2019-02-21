小男童半夜找爸媽 受困電梯驚魂記

2019-02-21 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一棟大樓日前凌晨傳出有小男童受困電梯，5歲廖姓男童顯然受到驚嚇不斷哭泣驚動住戶報案，但因男童說不出住哪一戶只得帶至警所，警方見他衣著單薄先將外套蓋住取暖安撫情緒，這才得知男童因半夜起床找不到外出買宵夜的父母，才會自己開門跑出去，隨即通知父母帶回，虛驚一場。

台中市第六分局西屯派出所當天接獲民眾報案，轄內黎明路上一棟大樓電梯內發現小男童不斷哭泣，因不知道男童家住何處且他也說不清楚住哪一戶，遂將他帶至派出所尋求協助。

女警王姿頤眼看小男童明顯受到驚嚇，而且只穿著單薄的衣物，趕緊把自己的外套蓋在男童身上保暖，慢慢緩和男童情緒之後，他才停止哭泣，說出自己姓名以及目前5歲，讓警方查出他的住處，趕緊前往尋找他的家人。

廖姓男童的父母趕緊到派出所把孩子接回家，廖母說，當時她跟丈夫外出買宵夜，兒子跟祖父母在家裡睡覺，沒想到孩子醒來在房間裡看不到爸媽，就自己開門跑出去，接到警方通知也嚇了一大跳，幸好有女警細心呵護才快速讓小孩平靜下來，男童看到父母也展開笑顏，開心相擁回家。

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