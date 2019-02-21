攻破心防！斗六昨晚搶案 警破解主嫌製造的「不在場證明」

2019-02-21 11:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六昨天傍晚近6點發生一起相當詭異的搶案，一家二手車店收了林姓買家59萬元車款，林男上完廁所離開後，由於郵局快休息，急著帶現金前往存款，結果一出門 3名惡煞上前搶錢，老闆力抗，錢散落一地，被搶了29萬，事後林男把自己與搶案關係撇的一乾二爭，但因搶案過程太多巧合，經警方抽絲剝繭，突破心防，林男在今天凌晨認罪，警方循線在凌晨2點30分在台中逮到陳性共犯，另2名嫌案還在追緝中。

聰明反被聰明誤？林姓搶嫌（29歲）似想創造超完美搶案，並製造自己不在場證明，結果創造一堆巧合，反而顯得斧痕鑿鑿，成為警方突破心防的破口。

林姓嫌犯向斗六文化路一家中古車行以59萬元買了一部車齡一年多的中古車，並轉賣給朋友，由於金額太高，車商要求匯款，但林嫌刻意要求付現，並約在昨天下午交款。

林嫌交完錢後表示想上廁所，並迅速離開；由於時間已近晚上6點，車商不希望家裡放太多現金，拿起放在牛皮紙袋錢出門要到郵局存款，沒想到3名戴著口罩的年輕人迎上前來，向車商噴辣椒，並動手搶牛皮紙袋，車商與年輕人發生扭打，隔壁鄰居見狀加入幫忙，現金散落一地，搶嫌見有人幫忙，抓起一把錢就跑，一旁還有一輛白色轎車接應。

搶案發生距離林嫌交錢時間不到5分鐘，過程太巧，由於車商身上的包包及手機完全沒事，歹徒鎖定的就是牛皮紙袋，被害人不禁懷疑，有誰會知道牛皮紙袋有現金？根本是預謀犯案；鄰居也表示，搶嫌好像一開始就躲在旁邊等待搶劫時機。

警方接獲報案後，立即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案車輛及犯嫌身分，並傳喚林嫌到案，林嫌一開始否認涉案，並強調自己並不在場，但因整個搶劫過程太過巧合，好像按照劇本演出，警方一一點出案情矛盾點，終於在凌晨突破林嫌心防，並前往彰化、南投及台中等地查緝共犯，於凌晨2點30分在台中查獲另一主嫌陳姓嫌犯（26歲），另有兩嫌在逃。

警方表示，該起搶案共犯至少有4人，將依加重強盜罪嫌送辦。

縣長張麗善及斗六市長林聖爵等人也在早上到斗六警分局頒發破案獎金。張麗善表示雲林縣對暴力犯罪採取「零容忍」態度，不容許各種型式暴力案件發生，也重申打擊犯罪、保護人民身家財產安全決心。

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