變態婦產科！醫師加重麻醉劑量 在手術台上性侵女病患

2019-02-21 10:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市中壢區的林勤人婦產科，61歲醫師林勤人涉嫌趁替女病患麻醉引產時，加大麻醉劑的用量，例如原本只要10CC，他多加3CC的用量，在引產過程性侵女病患，全案還是林男的妻子懷疑丈夫行為異常，偷偷在手術房加裝針孔攝影機，豈料，竟發現枕邊人的變態舉止，警方獲報進行追查，找到女病患前來詢問，女病患才知自己在引產過程遭到性侵，如同二度遭受傷害，林男看到影片也無法反駁，偵訊時坦承犯行，桃園地檢署檢察官今天偵結，依以藥劑對女子為性交罪嫌起訴，檢警不排除還有其他女病患受害。

起訴指出，林男妻子因察覺丈夫行為舉止異常，去年悄悄在診所手術間裝設針孔攝影機，沒想到竟在去4月28日早上11點，拍到林男趁著在手術間替一名年約30歲女病患施行引產手術時，趁女病患麻醉、沒有意識之際，在手術台上舔女病患下體、性侵得逞；林男在犯案前避免女病患察覺，刻意加重麻醉藥劑的分量，根據一般引產手術的麻醉劑固定劑量為10CC，林男當時施打了13CC，並刻意支開林姓女助手。

林妻從影片目睹全程，完全不敢相信眼前所見，警方獲報通知女病患製作筆錄，女病患說，他有到診所進行引產手術，影片中的女子是她沒錯，但她完全不知自己遭到醫師性侵；林男被傳喚後已坦承犯行，且供稱他確實有多打3CC麻醉，因性侵時間耽誤到手術時間。

檢警不排除還有其他女病患受害，但因目前影片只有拍到一人，也尚無其他女病患提出告訴，將持續擴大清查。

桃園市政府衛生局表示，該名醫師目前涉及的是刑法，若是要依據「醫師法」懲處，須等判決確定，而事發的婦產科已於去年10月歇業，如果還未歇業，仍可以其他行政法進行相關處置。（11:28更新）

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