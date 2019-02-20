獨家》愛犬未上鍊遭輾死求償21萬 法官判無過失

2019-02-20 23:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子開車不慎輾斃彭姓婦人的馬爾濟斯犬愛犬，事後彭婦向新竹地院民事庭提訴，要求林男賠償愛犬急救費1萬、喪葬費近2萬及痛失愛犬的精神慰撫金15萬元，共約21萬元，地院法官認為狗狗沒有上狗鍊，且未善加看管，根本不應該出現在道路上，根據「信賴保護」原則認定林男無過失，駁回彭婦之訴。

彭女指控，去年4月22日上午8點多，林男開車行經新竹市公園路，疏未注意車前狀況，不慎輾過她的馬爾濟斯犬，造成愛犬死亡，她支出急救醫療費用1萬元、喪葬費用1萬9930元、市場上同型犬售價3萬元，又飼養多年頓失愛犬，受有莫大精神上痛苦，請求精神慰撫金15萬元，提告請求林男給付20萬9930元。

林男則說，當時車輛剛起步，車速不快，也無不當駕駛，因犬隻並未繫上牽繩，他認為並無任何肇事原因。

法官指出，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，道路交通管理處罰條例第84條定有明文。又任何人不得疏縱或牽繫畜、禽或寵物在道路奔走，妨害交通，道路交通安全規則第140條第7款也有明文。

法官調取案發地點監視器光碟，當庭勘驗，認定未經飼主監控的家犬，駕駛人本無防止其遭車碰撞的注意義務。彭女身為飼主，本應對犬隻加以看管或以狗鍊牽引，不得任由犬隻在道路上奔走妨害交通，卻疏未遵守規定，任由媳婦黃女帶犬隻外出，未繫狗鍊也未限制其狗行動範圍，任其衝出橫越馬路，則駕駛人對此顯然無法事先預見或得以注意，自無法立即反應剎停以避免碰撞發生，全案駁回。

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