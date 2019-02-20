還死者公道！重機騎士追撞倒地遭後車輾斃 警揪出肇逃者

2019-02-20 18:12

〔記者楊金城／台南報導〕台84線東西向快速道路台南官田段2月16日深夜發生一件肇事逃逸死亡車禍，蔡姓重機騎士載著呂姓友人，擦撞前方休旅車後人車倒地，2分鐘後，躺在內車道的蔡男被不明轎車輾爆頭部，當場死亡，麻豆警分局揪出肇事者還死者公道。

警方專案小組追查2天，2月18日在台南玉井查到涉嫌肇事的61歲丁姓男子和轎車，丁嫌供稱只輾壓路面散落物，不知輾壓到人，肇事車在17日雖有清洗，警方鑑識人員仍在他的轎車底盤和輪拱內找到死者血跡和毛髮，今天依肇事逃逸和過失致死罪嫌將丁嫌函送台南地檢署偵辦。

警方調查，34歲蔡姓男子（新北市人）駕駛大型黃牌重型機車，後載29歲呂姓友人，在2月16日晚上11點行經台84線東向27公里官田段時，追撞前行休旅車後車尾後，致人車倒地。

車禍發生後，重機倒在外側車道，蔡男安全帽脫落，人倒在內側車道，呂男手腳擦挫傷，忍痛上前探視蔡男傷勢聊了幾句，隨後商請路過停在路肩的大貨車司機幫忙報警，2分鐘後，蔡男遭後方急駛而來的小客車輾過頭部，當場死亡，呂男目擊車禍慘事，來不及阻止。

蔡男、呂男和休旅車駕駛都未酒駕，警方追查涉嫌肇事逃逸車輛，調閱沿路監視影像查出車籍，查到丁男使用肇事車，並在車底鑑事蒐證找到輾壓死者的血跡、毛髮跡證。警方提醒，在快速道路如果發生車禍，若有傷者倒地，因車輛速度快，應在後方100米設置警示牌，維護安全。

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