撞死清大物理奇才肇逃 胡家瑞判刑18年定讞

2019-02-20 16:26

〔記者張文川／台北報導〕被視為「物理奇才」的清華大學博士生林仲桓，2016年6月22日深夜行走在新北市新店區斑馬線上，遭25歲男子胡家瑞駕車闖紅燈高速迴轉撞倒，卡在車底拖行數十公尺，送醫不治，胡男逃逸，還燒掉林的隨身筆電滅證，7年的研究成果付之一炬，事後胡一度持改造槍枝自轟尋短未果；一、二審都依殺人、槍炮罪將胡判刑18年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

清大博士生林仲桓（32歲）投身研究半導體薄膜新材料鍺烯，2016年6月22日深夜，現年27歲的胡家瑞開車行經新店中興、民權路口，闖紅燈並高速迴轉，撞倒步行在斑馬線的林仲桓與許姓女子，林被捲入車底，胡竟未停車，繼續前進，將林拖行至少70公尺致死，許女輕傷。

胡犯案後還取走林的背包，在寶橋立體停車場燒毀筆電；落網後辯稱車內音樂聲音很大、隔熱紙又黑，「沒發現撞到人」，交保後還在家上演「舉槍自盡」未遂的戲碼。

一審台北地院前年7月認定胡家瑞有殺人的間接故意，依殺人罪將胡家瑞判刑14年10月，槍炮罪3年6月，合併應執行18年；二審高等法院去年2月維持一審刑度，再加併科罰金10萬元。

胡家瑞上訴三審，最高法院今認定，二審已詳述認定胡男有殺人的間接故意的理由，也已說明了沒有必要對自稱當時服用精神藥物的胡家瑞進行精神鑑定的理由，量刑也無不妥，認為胡的上訴沒有理由，今駁回上訴確定。

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