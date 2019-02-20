偷走6450公斤T霸賣5.8萬 竊賊被逮還要賠百萬元

2019-02-20 12:42

［記者楊政郡／台中報導］林姓男子得知環中路與龍富十路口兩座T霸閒置多時，竟雇工、吊車前往拆除，鋼材6450公斤以1公斤9元出售，得款5萬8050元，林某被依竊盜罪判3月徒刑，所有人要求重置，法官判決扣除折舊，兩座T霸重製需102萬餘元，判決林男要賠償這筆錢，林男得不償失。

兩座大型T霸站在路口，卻被人大辣辣的拆掉，而且拆除過程需要大型吊車協助、大貨車載運，堪稱最大膽的竊嫌！

台中地院判決書指出，案發在2018年2月2日，林嫌以T霸所有人身分，邀陞昌金屬公司張姓負責人T霸所在現場履勘，表明要進行拆除工程，雙方簽下契約後，當天張姓負責人就開始調工人、吊車及貨車進行拆除施工。

而且林要求拆下來鋼材先載到烏日區某估廠進行切割，再雇大貨車載運到苗栗縣「東和鋼鐵公司」之煉鋼廠進行煉熔，然後以以1公斤9元出售給東和公司，總計得款5萬8050元，張姓負責人獲得9675元工資，其餘歸林嫌所有。

而T霸所有人發現後提告，警方查到林嫌，他坦承雇工拆除及賣掉鋼材，但辯稱如何證明原告是所有人？且聽說T霸已經十年了，已過了耐用年限7年，毫無價值，如果真是原告所有，他願意將所得4萬餘元吐出來。

法官調查，該T霸由仲毅鐵工廠製作，確實是原告出資製作，而T霸的耐用年限，依行政院頒「固定資產耐用年限表」，T霸比較接近屬「鐵塔、鐵架及混凝土柱」，耐用年限20年，被告說只有7年不合理，審酌T霸重製費用，及該T霸已有5年5個月的折舊率，判處重製費要102萬餘元，林嫌要賠償這筆錢。

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