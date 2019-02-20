「前花蓮王」傅崐萁凱聚炒股案 更三審判刑2年10月

2019-02-20 10:03

［記者張文川／台北報導］曾有「花蓮王」封稱的前花蓮縣長傅崐萁，去年9月因合機炒股案被判8月定讞入獄服刑中，他另案被控炒作凱聚、華隆等上市公司股票案，已纏訟19年，6年前的更二審判傅3年徒刑，但被撤銷發回；高等法院更三審今天宣判，依違反證券交易法的操縱股價等罪，判傅2年10月有期徒刑。可上訴。

判決指出，綽號「小傅」的傅崐萁，於1997、98年間以投資股票為業，與時任台鳳公司負責人黃宗宏、已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億、華隆公司上市股票，黃宗宏另被控炒作台鳳股票。

傅崐萁與黃宗宏歷審都被判有罪，2013年高院更二審認定此案審理已13年，符合速審法「審理超過8年」的可減刑規定，改輕判黃宗宏4年徒刑、傅崐萁3年。

最高法院2105年8月駁回黃宗宏的上訴案定讞，但認為更二審只認定傅崐萁炒作凱聚、昱成、長億股票構成犯罪，但華隆的部分卻漏未裁判，因此將傅的部分撤銷發回高院更審，更三審今天宣判。

傅崐萁另被控於2003年擔任親民黨立法委員期間，炒作合機電線電纜公司股票，經14年纏訟，最高法院去年9月12日駁回更二審上訴，依違反證券交易法判刑1年4月，並依減刑條例、速審法減刑為8月定讞，去年9月25日傅發監服刑，入獄至今已近5個月。

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