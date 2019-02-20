貴婦奈奈捲款10億潛逃 被害人控「小姑」才是幕後黑手

2019-02-20 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）一家人捲款10億元潛逃至加拿大，小姑黃千芳也落跑，不過有多名受害者指控，在黃博健的「杏立博全醫美診所」擔任會計的黃千芳可能才是掌握詐騙金流的幕後黑手，更有可能在潛逃前將部分贓款匯給閨密W女。

根據《周刊王》報導，一名受害者A男指出，貴婦奈奈夫婦的朋友們都知道，黃博件從不用電腦，也搞不清自身財務狀況，貴婦奈奈更是對數字毫無概念，「杏立博全醫美診所」的帳都由黃千芳一手打理，而黃千芳在1年多前就曾警告黃博健帳務已經瀕臨破產。

據了解，A男與多名受害者懷疑，貴婦奈奈夫婦在逃亡前早把旗下財產轉移至黃千芳的海內外帳戶，黃千芳在潛逃前又有可能將部分贓款匯給閨密W女，先前已建議檢警儘速傳喚W女到案。

對此，W女僅表示她是因為在診所工作才認識黃千芳，針對被害人的指控她表示「完全沒聽過」，強調她最後一次和黃千芳連絡是去年11月29日，雙方就此之後就沒再連絡，W女最後則說「不想再回答其他問題」。北檢表示全案仍在調查中，會釐清事實及證據，其他事則不方便透露，

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