70歲翁九份登山墜坡 消防員漏夜接力搬運救出

2019-02-19 23:21

〔記者吳昇儒／新北報導〕70歲吳姓老翁今天下午獨自到新北市九份地區登山，從無耳茶壺山走到半屏山時，不慎從一處山凹處滑落山坡，撞傷頭部。碰巧另一組登山客目擊，立刻通報119。搜救人員在熱心登山客指引下找到吳翁，只花了3小時就將患者救出，送醫救治，保住吳翁一命。

新北市消防局下午3點多接獲通報後，立刻派遣九份、瑞芳分隊趕上山救援，但吳翁跌落處只能供一人通行，而且在斜坡上，救援困難，受過專業訓練的搜救人員利用長背板及繩索輔助，成功將吳翁救離山坡。

搜救人員檢視吳翁傷勢，發現他頭部後方有出血情形，但生命徵象穩定，暫無大礙，因天候不佳，直升機出動吊掛，只能靠搜救人員人力搬運，將老翁搬運下山。

九份消防分隊5名隊員輪流搬運，1個多小時後，轉由支援的瑞芳消防分隊隊員及特搜隊員接手，但老翁在搬運途中血壓卻一度下降，消防隊員即刻施打點滴，維持血壓穩定，終於在晚間8點左右，將吳翁搬運到救護車上，送醫救治後已無大礙。

新北市消防局呼籲，民眾登山時應結伴同行，以免發生危險時，無人協助求救。

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