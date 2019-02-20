獨家》她控他性侵 結果是她背他進包廂「騎」上去

2019-02-20 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大逆轉！酒店公關小美（化名）控訴遭吳姓客人買出場後，帶往養生館包廂性侵，檢方勘驗養生館監視錄影畫面，赫然發現居然是人高馬大的小美，背著小隻馬的吳男進包廂，且服務生還看見是小美主動撲上去一直親吳男，檢方認為這樣餓虎撲羊的情節，絕不可能是性侵，全案不起訴。

小美指控，去年11月 29日凌晨吳男跟她在一處酒店喝酒後，清晨6點多又到一處養生會館休息，吳男在包廂內對她性侵得逞。

吳男到案後，坦承與小美發生性關係，卻堅決否認性侵，辯稱當天凌晨去酒店消費，後來買小美鐘點出場，先去一家酒吧喝酒，天快亮時又轉往養生會館，進包廂後小美趴在他身上接吻，接著就很自然地發生性關係。

檢方問小美當天是否有去養生會館？小美聲稱，當天吳男本來要載她跟另名酒店小姐回去，同事的住處先到，就下車離開，吳男要她坐到前座，到達養生館後吳男說要去按摩，她說不要，吳男說「我都喝醉了，不扶我進去嗎？」小美就扶他進去。進到包廂後吳男把她抱到按摩床，硬脫她褲子，她有推他並說不要，卻仍遭性侵得逞。

然檢方發現小美到醫院驗傷結果，其身體並無外傷，且檢方過濾養生館的監視器，發現竟是小美背著吳男進入大廳，服務生也說「他們下車後，那個女的就一直親那個男生，還跳到男生身上，後來女的還背男的進去包廂，我去做飲料送進去後，看見男生已經躺好了，女的要親男生，所以趴到男的身上去，我看到這一幕，就趕緊先把飲料放著走出去。」等語，因此檢方認定雙方當時有親密舉止。

小美說她先離開包廂，檢方問養生館經理是否有看到小美臉部表情有異樣，經理證稱是他幫她開門的，小美在大廳有停留一陣子，大概有10分鐘，表情沒什麼異狀，檢方認為倘若小美遭性侵，何以不立即向會館反映？全案不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/