櫃哥薪水低 竟偷隔壁專櫃貨品網拍「賺外快」

2019-02-19 19:45

〔記者王捷／台南報導〕郭姓櫃哥疑因薪水太低，平常很節省，由於他櫃位的倉庫與隔壁賣高檔沐浴用品專櫃共用，他本想偷幾罐自己用，但歪腦筋一轉，搬了將近4萬元的洗髮精與牙膏，到網拍平台上拍賣，櫃姐發現進貨短少，正擔心自己要賠錢時，發現網拍平台上有賣家拍賣自家產品，商品數剛好就是短少的數量，櫃姐用賣家帳號間接搜尋到郭男，警方獲報後將郭姓櫃哥依竊盜罪嫌函送。

30多歲的郭男在百貨公司專櫃賣寢具，雖然外表光鮮亮麗，又強調生活品質，不過自己的薪水卻不到3萬元，為了維持自己的生活，平常過的很節省，剛好他的櫃位與隔壁的沐浴用品專櫃共用倉庫，而且他觀察倉庫裡沒有監視器，因此想偷個幾罐回家自己用。

但是到了倉庫，郭男發現沐浴專櫃產品的單價都很高，因此歪腦筋一轉，乾脆將產品搬回家轉賣換錢，郭男趁著隔壁櫃姐不注意，拿著一個大購物袋，瘋狂掃了48罐洗髮精、牙膏24條，共四萬多元，拿回家後拍了幾張照片PO上網拍賣賺外快。

櫃姐盤點後發現貨物短缺很多，本來以為自己要賠錢，後來她把最後一線希望放到網路上，結果到拍賣網站一查，就發現有網拍賣家在拍賣自家產品，結果產品數量就是倉庫短少的數量，接著櫃姐又用賣家的帳號來搜尋，結果搜尋到郭男的IG。

櫃姐看了郭男的照片，越看越面熟，確定就是隔壁的櫃哥，因此拿著自己蒐集的資料去報案，警方到郭男家搜索，還好所有的洗髮精跟牙膏都還沒賣出，訊後警方將他依竊盜罪嫌函送。

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