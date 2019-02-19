扯！摸熟睡女兒下體 獸父還照手電筒想看清楚…

2019-02-19 18:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名獸父被控，自女兒8歲起，趁她熟睡時潛進女兒房間撫摸她大腿，伸手摸下體，還變態拿手電筒來照，想看得更清楚，前年，14歲的女兒再也受不了，自己到警局報案，獸父辯稱喜歡女兒才以此方法表達親近，新北地檢署認定獸父猥褻女兒2次，今依乘機猥褻罪嫌將他起訴，並依兒少法建請法院加重其刑。

起訴指出，2012年8月晚間，獸父趁當時8歲的女兒睡覺時，躡手躡腳進入女兒房間，伸狼爪摸女兒大腿，甚至還伸手進內褲撫摸女兒下體；2014年9月前的某一晚，又溜進女兒房間，脫掉女兒短褲及內褲，用手電筒照射女兒下體，再伸手撫摸滿足性慾。

獸父到案後辯稱，喜歡女兒想跟她親近，才會做出這樣的行為，僅承認對女兒猥褻2次，檢方認為獸父在鬼扯，雖受害女兒指控，父親2012年8月至2014年9月間，趁她熟睡無法抵抗時，以每月3到4次頻率對她猥褻，偵訊時改口稱無法計算頻率，檢方因此只能依獸父承認的2次犯行將他起訴。

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