酒駕惹大禍！男酒駕輾死酒醉自摔車道騎士

2019-02-19 15:02

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子酒後仍開小貨車上路，行經新北市林口區一處道路，輾斃酒駕、已自摔倒地的陳姓騎士，林男肇事後逃離現場，所幸王姓女騎士目睹車禍報警；警方查出陳男被輾壓前還舉手示意，向開車駛近的林男求救，卻遭林輾死，林9小時後到案，酒測值仍高達0.58，高等法院依酒駕致死、肇事致死逃逸罪，判他3年6月徒刑。

前年1月18日晚間9點，有酒駕前科的林男，在新北市林口區喝下5、6瓶啤酒後，仍酒後上路，開著小貨車欲返回桃園市大園區住處。

林男當晚9時40分行經新北市林口台15線21.7公里南下車道時，因喝酒導致反應能力、注意力減低，沒注意到車道上躺著因酒駕而自摔倒地不起的陳姓騎士，仍將他輾過，林男明知肇事，未呼叫救護車或報警處理，仍逃離現場。

王姓女騎士目擊車禍後，立即報警將陳男送醫，仍因多重器官創傷性休克不治；警方調閱錄影畫面鎖定林男為肇事者，19日凌晨5時40分通知肇事的林男到案，測得其酒測值仍達0.58毫克。

依法醫研究所知名法醫蕭開平解剖鑑定，陳男生前有喝酒且已達酩酊狀態，且合併濫用化學藥物，自摔時已達中毒性休克，但他摔倒後並沒死亡，是因林男開車沒注意輾過陳男後，導致其肝、肺、心內臟多重創傷而死。

高等法院依錄影監視畫面也查出，陳男酒駕騎機車在外側車道上自摔倒地，當他看到林男駕車從遠處駛近，還舉手向他求救，沒想到遭林男輾死。合議庭認定，林男罔顧公眾安全，酒後仍開車並輾壓死者，及肇逃，和死者死亡間有因果關係，昨依酒駕致死等2罪，合併判林3年6月徒刑；可上訴。

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