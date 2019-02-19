該下車沒下反惹疑！通緝犯攜槍毒逃亡 警不花1彈逮獲

2019-02-19 12:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市劉姓通緝犯知迷不悟，攜槍、毒搭計程車逃亡，原本要下車，見保大特警心虛，又要求計程車往前開，反而露餡被攔查，查獲仿克拉克72型改造手槍1把、子彈5顆、海洛包2包、重18.17公克，以及安非他命3包重7.93公克，全案今擴大偵辦中。

保大今指出，特警中隊昨午執行轄區熱區、熱點複式巡邏，在自強與三多路上發現1輛計程車的劉姓乘客欲下車，見警車靠近後卻又往前開，員警覺得有異尾隨跟蹤，直到一名男客下車，便上前攔查，查出他是名毒品通緝犯。

警方查出劉男（48歲）被雄檢發布通緝，隨即附帶搜索，在他的袋內發現有仿克拉克72型改造手槍1把、子彈5顆、一級毒品海洛因2包重18.17公克、二級毒品安非他命3包重7.93公克。

劉嫌供稱槍彈是他所有，因本身通緝在案，必須面臨徒刑11年2月，所以才隨身攜帶自衛，他供出原本要到85大樓找朋友，因要下車前發現有警車尾隨在後，所以請計程車司機將車往前開想避開，並沒有要從事不法行為，警方不採信他的說詞，擴大追查槍枝、毒品來源，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及通緝移送。

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