犯5件性侵案... 惡狼出獄再摧殘2少女 持裸照逼交往

2019-02-19 12:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕康姓男子從2003年起，陸續犯下性侵害案件5次，法院判刑8年10月，並命令他強制治療，不料，他坐牢僅約6年，於2013年出獄後，又拐騙少女發生性關係，更惡劣的是，檢院偵辦審理時，他還是繼續再犯，把年僅12歲的少女小芳拐騙到台中市，刻意買酒給小芳喝，再載到汽車旅館發生性關係，之後再傳不雅照給小芳，威逼小芳跟他交往，否則會把照片公布於眾，聲稱「一定有一大堆色狼要照片喔」，與未滿14歲少女性交罪可判刑3至10年，但法院僅判這匹惡狼4年徒刑。

判決書指出，國中畢業的康男，2003年至2006年犯下5起性侵害，累計判刑超過10年，但法院訂出的執行刑是8年10月，並宣告強制治療，最長不得逾3年，他在2013年6月縮短刑期出獄，坐牢僅約6年。

康男出獄3年餘，2016年9月19日，又誘拐未滿16歲的少女到汽車旅館發生性關係，退房之後，再把少女載到台中都會公園附近「車震」，事後拿手鍊、項鍊贈送少女，還給少女數顆避孕藥，家長在少女書包發現避孕藥而提告，與年滿14歲、未滿16歲少女性交，可判處7年以下徒刑，但法院對於他兩次犯行，僅判處8月徒刑。

惡劣的是，檢方偵查與法院審理時，康男又用假名字，在臉書尋找對象，2017年7月18日，與在臉書結交的12歲少女小芳（化名）約會，還刻意買酒給小芳喝，再載到汽車旅館內發生性關係，更令人髮指的是，康男一人飾演兩角色，捏造另一假名字，自稱是康男的朋友，透過臉書傳女人下體特寫的不雅照片給小芳，威逼小芳跟康男交往，否則他會散佈小芳裸照，「小妹妹，沒有很大尾，不要裝那麼大尾，還有很多妳的東西在我這邊」、「妳跟我朋友做什麼事情，妳自己心裡明白，要我PO上去嗎？讓妳紅嗎？」、「一定有一大堆色狼要照片喔，會灌爆妳的FB喔，色狼一大堆喔」。

小芳很恐慌，向同學求助，校方得知後轉告父母親提告，台中地院審理時，康男辯稱小芳想喝酒，卻嘔吐於車內，他只是帶小芳到汽車旅館內清洗，至於威逼交往一事，康男宣稱有人恐嚇他，他為求自保，才從網路亂抓不雅照威脅小芳，希望取得談判優勢，他並未與小芳發生關係，也沒有威逼小芳與他交往。

台中地院不採信辯詞，與未滿14歲少女性交罪可判處3至10年徒刑，康男是累犯，又否認犯行，但法院僅判刑4年，康男上訴二審，堅稱被冤枉，台中高分院仍不採信而駁回上訴，可再上訴三審。

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