張男誤當「小王」 被情婦告性侵法官還他清白

2019-02-19 10:50

［記者楊政郡／台中報導］張男與其他搬家工人幫「婉菁」（化名，中國籍配偶）搬家後，被控在床上性侵她，法官審理發現兩人早有同居行為，曾是男女朋友，當天讓張男睡到天亮，還買早餐回來給她吃，甚至還打鑰匙給張男，讓他來去自如，完全不像性侵，法官還張男清白，判他無罪。

判決書指出，據「婉菁」指控，張男在2017年9月3日當天，與其他搬家工人，協助她從台中市中華路搬家到育才街，搬完後其他人離開，張說很累要在床上休息，她拒絕，但張還是直接躺上床，當晚6時許，張就硬騎到她身上，強制壓住她，脫去她的長褲，她激烈反抗，但仍被性侵得逞。

張男坦承兩人發生性行為，但否認性侵，辯稱他們是男女朋友，但他發現「婉菁」是有夫之婦後主動要分手，寫了兩封信談及心情及分手之事，並不是因性侵要道歉，給「婉菁」金錢，是基於給女朋友零花錢，不是賠償金。

法官審理發現，綜觀「婉菁」歷次證述，一開始說案發當日才認識被告，聽到證人戊的證述後，才承認案發前是與被告同居在中華路租屋處，且有2、3次性行為。

另「婉菁」警詢供稱，當天對她性侵後就叫張離開，但審理中改稱，性侵後張有到廁所沖洗，有在我租屋處過夜，隔天早上買早餐給她吃，若張確有強制性侵行為，怎能容忍張還睡到天亮，且享用被告買回來的早餐，甚且隔天，被告向「婉菁」要求複製配用她新房子育才街租屋處的大門及樓梯間鑰匙，竟未拒絕即加以應允，均有違常情。

法官審酌張男在案發前後，兩封給「婉菁」信件，藍色原子筆書信中，表達對不起「婉菁」，寫到「其心很痛」、「我會祝福你們，我心不變，我會等你回來5樓的地方」等有關分手心痛及祝福的語句。另黑色原子筆書寫信中，無道歉字句，都是開導「婉菁」，寫到「活著就懸吊在最深的希望和最深的痛苦之間互搖擺。人既然活著就面臨非常多的選擇，但最終成什麼樣，卻是看自己的決定。」等關於開導「婉菁」的語句，也勸她要接受丈夫的過失。辯護人解釋，這些是張發現「婉菁」是有配偶之人後，必須與其分手而寫的書信等語。

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