渣男餵女吃藥想「硬上」 結果自己先軟掉...

2019-02-19 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名王姓男子在2016年9月17日凌晨邀請朋友到摩鐵開趴，而一名暱稱「小骨」的女子也陪同前往，王男見「小骨」面貌清秀，給她吃了一顆含有安眠藥成分的軟糖，意圖性侵，沒想到他卻「臨陣不舉」，事後服務生整理床鋪發現保險套，讓王男惡行曝光，台中地院昨依藥劑強制性交未遂罪判王男2年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

根據《蘋果日報》報導，王男當時邀請鍾姓、黃姓女子等友人到台中一家摩鐵狂歡，當時鍾女也帶著友人「小骨」前往，王男見「小骨」面貌姣好，拿出一顆參有安眠藥成分的軟糖給「小骨」吃，「小骨」吃完後不久就在床上昏睡，此時鍾女有事外出，和黃女離開摩鐵，王男見「小骨」躺在床上，竟戴上保險套企圖性侵「小骨」，不過疑似因熬夜玩樂過於疲憊而不舉，最後沒有性侵得逞。

而等到鍾女回來摩鐵後，王男洗好澡通知服務人員清理房間，鍾女將昏睡的「小骨」扶起來讓服務人員打掃，結果服務人員掀開被單時，掉出一個開過的保險套，鍾女認為事有蹊蹺，帶走保險套並告知「小骨」可能遭性侵，陪同她到警局報案。

事後「小骨」前往醫院檢驗時，在血液中驗出含苯二氮平類鎮定安眠成分，顯然遭到王男下藥。王男到案後認罪，雙方以36萬元達成和解，台中地院認定王男犯後有悔意，並非罪大惡極，依藥劑強制性交未遂罪判他有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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