偷活貓塞衣服裝孕婦 港女身影曝光

2019-02-18 21:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕來自香港的李姓女子過年期間向新北市三峽區「愛的貓舍」聯繫，欲購買純種波斯貓遭拒，日前她搭機來台前往愛的貓舍，趁機潛入偷走2隻要價共36萬的波斯貓，當天落跑回香港進出海關時，將貓咪放在衣服裡假裝孕婦，就這樣讓她順利蒙混過關，店家事後發現只得報警處理，並在臉書粉絲頁痛批李女是「香港之恥」。

愛的貓舍46歲負責人張姓女子5日向警報案，表示家中門窗遭破壞，2隻貓咪就這樣人間蒸發，警方循線調閱監視器，發現了李女蹤跡，仔細一查也知悉李女遭張女拒售情事，迅速鎖定李女身分。

據監視器顯示，李女搭計程車來到三峽民生街這處社區，她從側門潛入，破壞紗窗進屋並將波斯貓裝袋逃跑，再搭計程車回到桃園機場，裝成孕婦神色自若地返港。警方說，李女動作之快，偷貓進出時間僅花了15分鐘。

張女則表示，李女已養了5隻貓，擔心她無法再分身乏術照顧故拒售，而貓咪放在衣服裡竟然不會亂叫、亂動，順利通過海關，高度懷疑李女給貓咪下藥。東窗事發後，李女透過通訊軟體向張女致歉，並已將貓送到李女的香港友人家中暫養，警方目前已將本案依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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