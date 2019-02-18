台南新化車禍》疑因甩鞭效應 無辜男童頸部骨折致命

2019-02-18 16:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化區中正路昨晚1死3傷的重大交通意外，對向的李姓女子車輛無辜遭撞，造成坐在安全座椅上的康姓男童身亡，檢方今天下午相驗，研判強烈撞擊後的甩鞭效應，導致頸部骨折致命。

檢方表示，當時小孩子坐在後方兒童安全座椅上，車子發生事故後，並未脫落或摔出，但因撞擊力道強勁，造成頸部骨折，送醫搶救仍不治。

至於酒駕的陳姓男子，檢方也強調會全力究辦，釐清肇事責任歸屬。

現役軍人的22歲戴姓男子，當時開著白色轎車由中正路新市往新化方向行駛，在內側車道，看到前方車輛要左彎，想往右切至外側車道超車，與外側車道38歲陳男的黑色轎車擦撞而肇禍。

擦撞後，陳姓男子的黑車衝至路旁農田，戴男的白車也失控，衝過中央分隔島的缺口處，撞擊對向正好行經29歲李姓女子的藍色轎車。

戴男與李女都腳部骨折，陳男臉部與肢體多處擦傷，胸部也挫傷，治療後已出院，但當時酒測值高達1.27；而李女1歲4個月大的兒子，在駕駛座後側的安全座椅上，當時無呼吸、心跳，送醫搶救仍宣告不治，造成1死3傷。

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