酒駕再殺人！南市警今起連3天取締酒駕大執法

2019-02-18 14:54

〔記者王俊忠／台南報導〕昨傍晚，台南新化區發生酒後駕車造成1幼童身亡及3傷悲劇，對於這酒駕再殺人案，引起市長黃偉哲震怒與重視、要求市警局全面加強取締酒駕執法。市警交通大隊長翁誌宏表示，市警局將從今（18）日至20日全面執行取締酒後駕車大執法，並持續列為未來常態專案執法重點。

南市交警大隊統計，南市在2018年因駕駛人有喝酒肇事發生30件，造成30人死亡，且今年迄今因駕駛人喝酒肇事共計死亡6人，昨（17）日在新化區又發生1件，導致1位嬰兒被撞及傷重不治，因此，警方決定規劃連續3天的取締酒駕大執法。

交大分析，酒駕案以下午6時到晚上10時發生最多，顯見部分駕駛人仍抱持「僥倖」、「我沒醉」心態上路，無懼於社會民憤與法令規範，因此這次大執法除規劃夜間及針對易酒駕路段全市同步大執法外，也要求各警分局因地制宜依照轄區特性規劃其他時段及地點攔查取締勤務，達到「天天有攔查、時時有取締」目標，目的就是嚴格遏止酒後駕車。

市警局長黃宗仁深切呼籲民眾，酒後駕（騎）車，損己又損人，得不償失，警察局會持續嚴格取締酒後駕車及提升取締酒後駕車執法強度，並呼籲民眾重視酒後開（騎）車的高風險，配合下列作為：1、飲酒後搭乘計程車、公車等大眾運輸工具回家；2、「指定駕駛」：參加聚會先指定、協調或推舉1位在聚會中不喝酒的親友或同伴擔任駕駛，負責載送親友、同伴返家；3、代叫計程車：深夜可撥打110報案電話請警方協助代叫計程車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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