1家4口車內燒炭亡 台中社會局曾因父親情緒低落多次訪查

2019-02-18 13:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市上午傳出30出頭夫妻與各9歲、6歲子女，一家四口疑在車內燒炭自殺身亡，台中市社會局指出，個案子女學校曾在1月9日被校方通報高風險家庭，啟動輔導機制，訪視後發現個案父親有情緒低落問題，1月14日曾通報台中市自殺防治中心，今早社會局社工還電話連繫案主父親，電話由親屬接，當時還不明狀況，不料，隨後即傳憾事。

社會局指出，個案子女各就讀小學，1月9日校方通報高風險家庭後即啟動關懷機制，社工前往家中訪視，曾發現個案父親情緒低落，除提供情緒支持外，也立即通報台中自殺防治中心協助輔導。

社會局指出，1月25日過年前，還提供包括物資等溫馨快遞，從接案到今日，共進行16次電話訪視及4次家中訪視，尤其今天上午社工再度連絡該家庭父親，但電話由親屬接，家人還一度表示個案一家出遊，不料不久即傳來憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/