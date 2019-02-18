獨家》高雄魷釣船大西洋爆炸起火 5人罹難影像曝光

高雄魷釣船俊榮號驚傳在大西洋海域起火，有５名菲籍船工罹難。（翻攝自Aan Hen Sueke臉書）

2019-02-18 09:19

〔記者黃建華、洪定宏／高雄報導〕高雄籍魷釣船「俊榮號」驚傳在大西洋海域作業起火，並傳出重大傷亡憾事，一名劫後餘生的獲救印尼漁工拍下案發時友船試圖搶救「俊榮號」的影像貼到臉書，一名讀者提供給本報記者表示，漁業界人士看到影片都相當難過！

據獲救的印尼船工Aan Hen Sueke張貼到臉書的影片顯示，船身有中文和英文「俊榮JUN RONG」字樣的高雄籍魷釣船，在海上深陷火勢，濃煙密布沖天，鄰近作業的友船和漁工緊急趕往救援，仍無力回天。

Aan Hen Sueke在臉書貼文表示對此事相當感傷，打卡地點並顯示他人在中南美洲的烏拉圭的蒙特維多一家飯店，許多他故鄉親友聞訊對他劫後餘生，紛留言表示恭喜。他則回覆「累了，需要休息、冷靜一下！」並透露近日將從烏拉圭經秘魯、荷蘭返回印尼。

一名陳姓讀者昨深夜向本報提供Aan Hen Sueke的臉書影片，披露這起高雄籍魷釣船在大西洋海域作業起火傷亡憾事，並指出大火疑因機艙發電機過熱爆炸起火。

他並指出，這起漁船大火造成5名菲籍漁工不幸喪生，其餘獲救船工，據他了解有28人被安頓在烏拉圭的飯店，台灣船東已趕往國外處理這起漁船作業起火事故。

據了解，發生意外的高雄籍「俊榮」號，船重980噸，因船東聯繫不上，確切起火成因與傷亡數字，仍待進一步查證。

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俊榮號在大西洋海域起火，濃煙漫天，友船緊急靠近搶救。（翻攝自Aan Hen Sueke在臉書）

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