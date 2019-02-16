永和驚傳高中生跳樓 掉到停等紅燈休旅車頂

2019-02-16 20:52

〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間6時許，新北市永和區仁愛路驚傳墜樓意外，一名17歲盧姓男高中生，從住家頂樓13樓跳下，碰巧墜落在正在停等紅燈的休旅車頂，因稍有緩衝，救護人員到場時，盧生尚有生命跡象，目前送醫救治觀察中。另無辜受害的休旅車駕駛則遭擋風玻璃割傷，幸無大礙。

警方初步調查，盧生今下午返家後，晚間獨自背著書包，爬逃生梯自頂樓跳下，家人聽到巨響查看，才發現盧生墜樓，恰巧落在停等紅燈的休旅車頂，警消到場後發現盧生仍有生命跡象，立即送醫救治，另38歲的吳姓休旅車駕駛則遭擋風玻璃碎片割傷，一併送醫。

目前盧生已恢復意識可以與醫生對話，但右手臂開放性骨折需要開刀，盧生父母初步向警方表示，盧生有精神問題就醫紀錄，近日疑似課業壓力大，情緒較不穩，詳細輕生原因仍待釐清。

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