連3年抱金孫「求子花」被小偷丟掉 彰化婦人超生氣

2019-02-15 17:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕民間俗語「求子換花叢」，種花就能得子。彰化田中一名廖姓婦人在家門口種有一對紅、白蓮蕉花，果然連續3年抱得金孫，這對紅白蓮蕉被廖家人視為求子之花，未料大年初一初二竟連遭採花賊光顧，求子之花不翼而飛，廖婦憤而報警。警方循線追查發現是附近62歲王女所為，但王女表示，發現紅、白蓮蕉花上有蟲便丟入大排水沖走了，廖婦聽了感到惋惜，王女則被依竊盜罪嫌法辦。

廖女表示，8年前兒子媳婦結婚1年多來肚皮沒消沒息，某日媳婦赴南投某廟宇求子，神明降駕乩身指示要種紅、白蓮蕉就能得子，但此花並不好找，經親家協尋才從虎尾某戶人家分盆移植回田中鎮住處栽種，果然不久就傳出好消息，並連得3子，不少鄰居聽聞也來分盆求子，她也慷慨贈予，對小偷不問就拿，還不識貨丟掉，行徑真的令人生氣。

開得太鮮豔結果成了採花賊目標！廖女兒子表示，該對蓮蕉種植家門口電線桿旁多年，平時並不起眼，原本年後開花，可能碰上暖冬花季提早，開得鮮紅燦爛，迎春特別吉祥，才吸引小偷目光，而且連一旁木瓜苗也偷走，警方雖然將她逮捕，也歸還木瓜苗，可是求子花已經找不到，難免感到遺憾。

田中派出所所長林俊銘表示，警方12日受理報案後，立即調閱路口監視器追查，發現於初一（5日）初二（6日）清晨4、5點王女在此行蹤可疑，傳喚到案說明，王女14日到案坦承行竊，發現紅、白蓮蕉沒價值，於是丟棄鄰近八堡圳，警方到場已找不到花，偵訊後將王女依竊盜罪嫌函送。

鳳凰花園老闆許再生表示，蓮蕉又稱「美人蕉」，民間習俗嫁娶時嫁妝上會附上一盆蓮蕉花，有傳宗接代含意，蓮蕉花並不罕見，一盆約百元花價，常年開花，非常好照料。

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