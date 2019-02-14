南澳高中學長學弟機車相撞 2車5人2不治

2019-02-14 22:11

首次上稿 17:39

更新時間 22:11

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣南澳鄉今發生2輛機車追撞意外，造成5人受傷送醫，21歲黃牌重機黃姓騎士及後座16歲陳姓乘客送醫不治，另一輛白牌重機3名15歲少年受輕傷，同車3人是縣立南澳高中國中部足球隊員，集訓後無照「三貼」返家途中出車禍，黃牌重機陳姓乘客是他們的同校學長，不幸在回家路上遇死劫。

宜蘭縣消防局下午4點17分接獲報案，指南澳鄉南澳村往碧候村的信義路上有交通事故，消防隊員到場時，黃牌重機騎士、乘客倒地不起，已失去生命徵象，施作CPR急救，再送上救護車送醫，因頭部重創，最後回天乏術，白牌重機3人分別受到擦傷、扭傷，經過包紮治療無大礙。

黃牌重機黃姓騎士是南澳高中畢業校友，在便利超商打工，騎車載南澳高中一年級陳姓學生回家，白牌重機3人練完足球後，官姓學生騎車載呂姓、豊姓同學「三貼」，2輛機車一前一後，不料在南澳鄉信義路與一條產業道路岔口追撞。

警方調查，事發當時，白牌重機左轉，疑遭黃牌從後追撞，白牌上3名國中生倒地，黃牌上2人彈飛撞地，機車繼續將近80公尺撞上路過的吉普車，現場遺留的2頂安全帽；3名國中生告訴警方，不知為何被撞。

3名國中生是南澳高中國中部的足球校隊，為了下個月的全國足球比賽備戰，今天下午第6、7節課在校集訓，4點離校後共乘一輛重機返家，雖然沒有生命危險，但有傷在身，校方擔心他們無法上場比賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/