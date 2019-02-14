她的機車超衰！先被掛用過保險套、坐墊上被留精液…

2019-02-14 12:42

〔記者王駿杰／新竹報導〕太噁心！一名陳姓女子將機車停在市區火車站旁，機車疑似遭變態「性侵」，坐墊上竟留有半透明、貌似精液的液體，嚇的報警求助，警方已受理，經採證確實是精液，全案偵辦中。

警方指出，接獲報案就立刻派員前往採證，坐墊上的液體的確是精液，目前將調閱周邊監視器，積極清查可疑人士。

也有員警私下指出「機車被強姦了」、「噁斃了」、「名符其實的騎機車」，對於這起變態行徑不敢恭維。

「車子對男人來說是小老婆，對我來說也是寶貝啊！」33歲陳女指出，她每天都將機車騎到火車站附近停放，搭火車上班，12日下班準備騎車回家，竟發現有「不明東西」在坐墊上，靠近一看還有股「嘉明味」，噁心到不行。

陳女說，她的機車已經不是第一次遭到「不明東西」攻擊，上個月底，她也發現機車把手上被變態掛上使用過後的保險套，裡面疑似也有精液，她是名固定上班族，平常未與人結怨結仇，卻疑遭人鎖定惡搞，她決定報警，不管是不是惡作劇，都要向對方提告。

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