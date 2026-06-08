中國公務船侵擾 海巡一對一監控驅離

海巡長濱艦嚴密監控中國海巡06。（記者姚岳宏翻攝）

四船闖入南部限制水域 我海巡廣播：違反國際法規 立即轉向離開

中國四艘公務船昨天闖入我國南部限制水域，海巡署立即調派艦艇以一對一併航監控並強勢驅離。面對中方妄稱是執行海上執法，海巡艦予以廣播嚴正反擊，強調台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，警告中方一旦發生衝突，「將會受到世界各國的制裁」；經過數小時應對，昨傍晚已將船隻全數驅離，目前雙方仍在我限制水域外持續對峙。

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一旦發生衝突 中方將受全世界制裁

中國交通運輸部片面宣告六月七日會展開「海上交通專項執法行動」，海巡署早以情監偵手段全程掌握，我方偵獲中國海巡〇六、海巡〇八、海巡〇九及東海救一一三等四艘船自廈門港出發，為確保安全，

海巡署調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等五艘大型巡防艦與二艘一〇〇噸級巡防艇部署監控。

昨下午二時五分，中國四艘公務船直接航入鵝鑾鼻西南方卅浬處的我國限制水域，海巡署見狀立刻採取強勢作為，指揮現場艦艇針對越界船隻實施併航監控，海巡人員全程緊盯，並持續透過廣播系統向中方喊話，堅決防堵中國船隻深入我方海域。

廣播驅離過程中，中國海巡〇六稱兩岸同屬一個中國，指稱該處為管轄海域，要求我方勿干擾執法。海巡高雄艦立刻嚴正反駁，聲明中國在台灣東部海域無任何主權權利，未經許可闖入已嚴重違反國際法規，並實質影響我國海域安全。

高雄艦更向中方喊話，強調台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，要求船隻立即轉向離開，同時警告，若引發衝突破壞現狀將受世界各國制裁。在我方強勢應對下，終於在傍晚五時卅分將四艦驅離至鵝鑾鼻東南方卅三浬外。

海巡署指出，從五月中國科研船「同濟號」侵擾周邊海域，到近日海警船擅闖東沙，均顯示中國正升高灰色地帶襲擾，海巡署批評中方企圖以日菲談判為掩護藉口，刻意營造擁有管轄權假象，企圖片面改變台海現狀，對此舉動表達最嚴正譴責。

海巡署重申，目前已在周邊海域建立嚴密防護網，絕不容許海疆安全受到挑戰，呼籲中方為台海和平審慎行動，切勿片面破壞海域秩序，我方將採取一切必要手段，全力捍衛國家主權。

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