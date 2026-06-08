前白宮官員：台灣在野擋軍購 形同挑釁 費斯批部分藍營行為 讓北京看見軟弱

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會資深主任費斯接受本報專訪時呼籲，台灣應大幅增加國防支出。（記者塗建榮攝）

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會科技與國家安全事務資深主任費斯（David Feith）接受本報專訪時呼籲，台灣應大幅增加國防支出，並直言國民黨內部有部分聲音不願為不對稱戰力提供資金的行為，比令人失望更糟，甚至具備「挑釁」意味，恐讓北京在這裡看見軟弱。

疾呼台灣大幅增加國防支出

費斯近日訪台應邀參加科技、民主與社會研究中心（DSET）年度論壇「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，並接受本報專訪。

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他表示，無論是美國或台灣，在國防上的投資都「還不夠」。他肯定川普呼籲將美國國防預算提升至一．五兆美元，並認為世界各地的盟邦包含台灣也應跟進。台灣應透過立法院通過適當且更大規模的國防預算增加案，並將支出用於無人機等重要的不對稱戰力，這對台灣自身國防與美台共同利益極其重要。

美台合作無人機 刻不容緩

針對立法院刪減無人機及美台研發合作經費，費斯認為，台灣與美國在真正最適合防禦中國解放軍侵台的「不對稱戰力」，共同生產無人機等關鍵系統，是極其重要的合作。他批評，國民黨內部有部分聲音不願為這些投資提供資金，不僅令人失望，甚至「比失望更糟」。他引用美國軍事格言「軟弱即挑釁（weakness is provocative）」說，「我認為這是挑釁的。這會讓北京在這裡看到軟弱。」

對於在野黨以「財政紀律」與「民主監督」為由阻撓重要國防預算，費斯說，在民主國家透過民主程序決定資金去向當然合理，但面對來自北京的巨大威脅，（朝野）雙方共同且更好地增加支出，才是更明智的做法。

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