日菲海域談判 李逸洋會日方︰應納入台灣主張

駐日代表李逸洋（前排中）昨出席日本國際無人機展的「台灣館」開幕儀式，與台灣卓越無人機海外商機聯盟及台灣無人機協會率領的28家台廠代表合影。（駐日代表處提供）

對於日本和菲律賓將啟動日菲海洋邊界劃界談判一事，駐日代表李逸洋三日會晤日本對台關係窗口「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明，說明我國立場。李逸洋表示，我國在該重疊專屬經濟海域亦享有主權權益，相關談判應將我方主張納入考量；谷崎表示，已充分瞭解我方訴求，將向日本政府轉達。

日本與菲律賓在五月廿八日舉行領袖峰會後發表聯合聲明，將啟動兩國專屬經濟海域及大陸礁層談判。駐日代表處三日發布新聞稿指出，李逸洋與谷崎會談時表達我方立場，強調我國為主權國家，享有專屬經濟海域，日菲談判所涉海域與我國專屬經濟海域高度重疊，我國關注日本內閣官房長官木原稔一日在記者會強調，此次日菲海洋邊界劃定旨在規範締約雙方，並不對第三方產生法律效力的說法。

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李逸洋進一步表示，我國在該重疊專屬經濟海域亦享有主權權益，盼日方適時顧及我方權益，不能排除或損及我國權利或利益，而須與我協商，相關談判應將我方主張納入考量。

針對中國逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋我國海域部分，及中國依其國內法享有相關主權權利部分，李逸洋嚴正駁斥中國再度借題操弄「一個中國原則」，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台毫無主權正當性，我國領土及相關海域的主權權利不容中國置喙，中國無權代替台灣發言。

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