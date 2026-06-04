傅等17藍委有案在身 藍白撐保護傘╱民進黨團批「18個月不休會創紀錄」

包括國民黨團總召傅崐萁在內，共有十七位立委捲入司法案件。（資料照）

立法院第本會期展開延會，民進黨團抨擊，藍白為了幫有司法案件在身的立委撐起「保護傘」，創下十八個月完全不休會的紀錄。經盤點，包括國民黨團總召傅崐萁在內，共有十七位立委捲入司法案件，被指控的罪行涵蓋貪污、國安洩密、罷免案不實連署等。

涵蓋貪污、國安洩密、不實連署

民進黨團書記長范雲批評，國會將近兩年處在「全年無休」的畸形狀態，民眾黨卸任立委爆料，去年延會是為了幫有案在身的國民黨立委撐起「司法保護傘」，藍白再次上演自私的荒謬劇碼；民進黨團絕非反對開會，「我們真正反對的，是為了幫少數涉案人撐起保護傘的不正常國會體制！」

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「憲法」增修條文明定，立委除現行犯外，在會期中非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。目前共計十七位國民黨立委捲入官司，顏寬恒涉詐領助理費等案，二審依貪污罪判七年十月，最高法院今年五月撤銷原判、發回更審，顏稱「還我一個公道」。

傅崐萁被告發透過「戰天下」公司，向多名立委提供優惠競選小物，涉反滲透法、商業會計法及偽造文書等罪嫌，傅辦強調團購合法、與境外資金無關。高金素梅因涉及詐領助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法，今年二月以一百萬元交保。

鄭天財涉嫌收廠商賄款、出售特助頭銜，檢方去年十二月偵結，依「貪污治罪條例」求刑十年以上，鄭喊冤稱未參與。陳超明涉SOGO經營權收賄案，一審被判七年八月，二審審理中被裁定延長限制出境。許宇甄與盧縣一涉及民進黨立委伍麗華罷免案不實連署，檢調去年十月提起公訴，許痛批為奉命起訴、盧也質疑政治操弄。

馬文君涉潛艦國造洩密爭議，被列為外患罪他字案被告，馬主張自己絕對清白。徐巧芯因涉嫌洩密部分台灣與捷克援助烏克蘭專案文件，北檢列他字案被告偵辦，徐則稱官方網頁早已公開相關資訊。鄭正鈐涉嫌收中共資金並洩密給國台辦，去年被高檢、北檢列他字案被告，鄭聲明絕無收受中資及洩密。

此外，立法院近年爆發多起肢體衝突，包括謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍等七位國民黨立委，今年二月被依傷害罪起訴；國民黨團則指控，民進黨惡人先告狀、發動司法清算。

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