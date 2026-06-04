羅廷瑋︰赴日考察營養午餐、AI教育 國民黨團︰全自費

羅廷瑋等人發出聯合聲明表示，這次赴日考察是全程自費，機票、住宿都由參與委員自行負擔。此行重點是了解日本在AI教育及營養午餐制度上的實際運作情況。（羅廷瑋提供）

立法院本會期自六月一日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日考察。民進黨批評，放著預算不審，卻帶頭用公費出國考察，是想繼續當薪水小偷？對此，羅廷瑋回應，考察全程自費，此行希望參考日本營養午餐專法的政策、實際運作模式及AI教育，帶回造福台灣學子。

羅︰許智傑也曾在延會時赴日考察

羅並說，去年七月十六日，交通委員會民進黨籍召委許智傑也於立法院延會期間，帶隊到日本仙台機場考察「高雄—日本仙台新航線」辦理情形，「綠能你不能」，如此雙標令人遺憾。為了孩子應該起身行動，而不是只動嘴說說。

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上述訪日團成員包括國民黨立委羅智強、徐巧芯、王育敏、陳玉珍，及民眾黨立委劉書彬。羅廷瑋指出，此次考察於初期進行考察意願調查時，即清楚告知「考察行程機票等相關費用請自理」，全程自費交通住宿。營養午餐專法即將進入審議階段，希望參考日本營養午餐專法的政策、實際運作模式及AI教育，帶回造福台灣學子。

民進黨質疑，羅廷瑋所謂的考察，就是每天挑一、兩間學校「走一走」、「看一看」，行程相當輕鬆。羅廷瑋辦公室說明考察行程，訪團六月一日上午前往港區立青山小學校考察ICT教育見學，下午赴廣尾學園中學校高等學校，同樣考察ICT教育見學；六月二日上午前往多摩市立瓜生小學校考察營養午餐見學，下午赴足立區教育委員會，了解當地營養午餐現狀，並安排營養師及相關人員解說。昨天前往中央區教育委員會，了解「中央區GIGA學校構想推進計畫」，之後搭機返台。

羅智強、陳玉珍等其他立委也發出聯合聲明表示，這次赴日考察是全程自費，機票、住宿都由參與委員自行負擔。此行重點是了解日本在AI教育及營養午餐制度上的實際運作情況，把好的經驗帶回台灣，提出更好的政策和法案。民進黨可以不做功課，但不必阻止別人認真做功課。

「民進黨官方粉專造謠大翻車，應立刻道歉、刪文！」立法院國民黨團指出，民進黨官方臉書昨Po文，質疑羅廷瑋帶隊「公費出國考察」，還有數位委員「蹭公費出國」，但這次考察的委員是「全部自費」，民進黨烏龍指控，該粉專應立刻下架貼文並道歉。

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