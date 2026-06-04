自由日日shoot》卡住4部會預算不審 羅廷瑋不開會卻赴日 公督盟促捐薪

立法院教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋（左2）於延會期間安排赴日考察，同行者包括立委徐巧芯（左1）、羅智強（左3）、王育敏（右3）、劉書彬（右2）、陳玉珍（右1）。（羅智強提供）

羅輪值教委會召委 十天開會考察佔六天

立法院本會期六月一日起進入延會，教育及文化委員會國民黨籍召委羅廷瑋首週便安排赴日考察。不過，今年度總預算案自付委以來，羅廷瑋輪值的十天開會中，考察行程即佔六天；且其主責的文化部、運動部、國科會及故宮僅進行詢答，尚未處理預算提案，而民進黨籍召委伍麗華負責的部會預算則已全數審竣。

民進黨召委伍麗華 負責部會預算已審竣

公民監督國會聯盟執行長張宏林痛斥，今年攸關各級學童教育預算，立院至今尚未審議通過，羅不顧輕重緩急出國，是在拖垮國會行政運作。張也反問，立委每月領薪近廿萬元，既然國民黨團強調「自費」，就應要求考察期間所領薪水全數捐出。

請繼續往下閱讀...

立法院第五會期依法原定至五月底，藍白在院會強行通過延會到八月三十一日。根據朝野先前拍板的總預算案審查日程，各委員會應於五月底前完成審查，但因部分委員會延宕，導致總預算案遲至六月仍無法提報院會處理。

經查，羅廷瑋這段期間輪值的十天中，兩度安排考察台中地區學校教育設施、兩度考察台北地區學校教育設施，並於延會期間的六月一日及三日考察「日本AI教育及營養午餐」辦理情形，同行者還包括同黨立委羅智強、徐巧芯、王育敏、陳玉珍及民眾黨立委劉書彬。

對於教委會預算審查進度，伍麗華表示，自己負責的教育部、核能安全委員會及中央研究院相關預算，皆已全數審查完畢，甚至還有幾個法案都已排審並送出委員會，「我該做的都做了。」

林楚茵︰延會所增成本 連周萬來都算不出來

「藍白嘴巴喊監督，實際忙擺爛！」民進黨立委林楚茵直言，在野黨延會延不停，連立法院秘書長周萬來都算不出到底增加多少成本；延會不先排審預算，竟花人民的錢跑去日本考察。

民進黨亦強調，延會不是沒有代價，議事人員及行政部門要加班，增加的人事與行政成本，都由全民買單。「這樣的延會，到底是要審預算，還是只是想繼續當薪水小偷？」

針對總預算案整體進展，民進黨團總召蔡其昌在民進黨中常會報告，國民黨採「拖字訣」，目的是在延會時避免陷入無案可審的尷尬處境，這是不應該的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法