《宜蘭縣長選將端政見牛肉》林國漳︰翻轉羅東車站 吳宗憲︰科技轉骨

林國漳（中）承諾加速推動鐵路高架化。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「二三七宜蘭蓋漳」列車，昨天開抵羅東，他承諾若能當選，將加速推動鐵路高架化，打通羅東鎮東西向發展關鍵樞紐。國民黨競選對手吳宗憲認為，宜蘭必須跟上AI科技浪潮，科技人才返鄉及產業扎根是宜蘭要走的新路。

林︰加速鐵路高架化 打通東西發展

林國漳昨攜手民進黨羅東鎮長參選人黃適超、宜蘭縣議員呂惠卿、謝家倫、縣議員參選人薛呈懿等人，齊聚羅東火車站前廣場，向縣民宣示翻轉羅東交通瓶頸及商業發展的具體藍圖。

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林國漳指出，羅東是宜蘭的商業核心，目前因有鐵路阻隔，造成都市發展和交通的巨大瓶頸，如果有機會接掌縣政，會全力推動鐵路高架化儘速完成，他更首度拋出新車站願景，結合鐵道局、宜蘭縣議會、羅東鎮公所與代表會，共同合作打造一座兼具現代美感及在地特色的全新羅東火車站。

黃適超說，鐵路高架化後會釋出寬廣橋下空間，成為羅東翻轉契機，他主張配合羅東轉運站及周邊設施，規劃出東區轉運站商圈，把橋下空間與商業機能無縫串聯，引進新興商場、在地特色產業，打造羅東全新經濟門戶，進一步活絡宜蘭縣溪南地區的發展。

吳︰跟上AI浪潮 鼓勵科技人才返鄉

吳宗憲指出，未來五到十年是宜蘭「科技轉骨」發展關鍵期，為迎接AI科技產業發展，希望爭取半導體供應鏈中低污染、高附加價值的矽光子元件封裝測試產業進入宜蘭科學園區，促使宜蘭產業升級，如有機會承擔重任，將由宜蘭縣政府籌組科技產業推動專案小組，讓宜蘭成為發展AI科技產業鏈一環，帶動就業與產業發展。

吳宗憲力推科技人才返鄉。（資料照，記者江志雄攝）

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