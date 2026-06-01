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    首頁 > 政治

    百里侯之戰》綠營全通路宣傳 18項旗艦級政見

    2026/06/01 05:30 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德日前推十八項有感利多，民進黨將啟動全通路宣傳，並全面對接基層說明會。（資料照）

    總統賴清德日前推十八項有感利多，民進黨將啟動全通路宣傳，並全面對接基層說明會。（資料照）

    總統、卓揆可望親自上陣 全面對接基層說明會

    百里侯之戰步步逼近，身兼民進黨主席的賴總統宣布啟動「台灣人口對策新戰略」，首波強打「〇到十八歲月領五千元成長津貼」等十八項有感利多。黨務人士透露，這套「旗艦級政見」將採取「陸空並進、化整為零」戰術，閣揆、首長乃至總統可望親自上陣，啟動全通路宣傳，並全面對接基層說明會。對比陷入一團亂的在野陣營，民進黨將按部就班，七月由賴親自召集「好人才戰隊」擊鼓出征，全力迎戰年底大選。

    七月由賴率「好人才戰隊」擊鼓出征

    黨務人士指出，執政黨推出的十八項戰略，相較國民黨的「未來帳戶」更加全面，不只精準對焦育兒，更涵蓋年輕人就學、年輕家庭照顧等面向，搭配賴總統五二〇提出的一千億元「中小微傳統產業加速振興計畫」，將同步納入下半年中央、地方，以及競選團隊共同的「旗艦級政見」，成為綠營爭取選民認同的「政策牛肉」。

    針對後續宣傳，民進黨將採取「陸空並進」的綿密戰術，黨務人士透露，行政院長卓榮泰已接連接受媒體專訪，後續不排除出動更多部會首長，甚至是賴總統親自上陣，針對減輕年輕家庭、勞工負擔等核心政策，透過各式媒介，開誠布公地對外說明細節。

    基層陸戰方面，「台灣好生活」說明會將納入這十八項策略，民進黨的公職及參選人也將同步展開基層「客廳會」與中小型說明會，將既定地方行程「化整為零」切入基層。與此同時，黨中央也正加緊製作說帖與文宣，將政策轉化成更口語化、易於宣傳的「牛肉」，支援黨公職及競選團隊能在第一線推廣。

    綠營人士分析，馬辦一事，證明國民黨主席鄭麗文沒有能力化解內部紛爭，甚至還選邊站，文傳會主委一換再換，至今看不到鄭宣稱的「習鄭會」利多，地方諸侯與被提名人也沒把鄭視為「總舵手」，依然各自為政；民眾黨則是前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌「一人一把號」，「藍白合」好像也沒真的合的跡象。

    綠營人士強調，「團結的民進黨」與「一團亂的在野陣營」形成明顯對比，除了政策與組織的既定規劃，前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人，已成為各縣市參選人競相邀約輔選的熱門人選。隨著民進黨各縣市參選人陸續就位，賴總統將在七月全代會率領「好人才戰隊」擊鼓出征，爭取選民的最大支持。

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