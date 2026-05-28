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    首頁 > 政治

    共軍遼寧艦西太平洋航訓 日艦緊盯

    2026/05/28 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    日本防衛省統合幕僚監部廿六日發布最新監控情資指出，中國解放軍海軍「遼寧號」航空母艦編隊近日赴西太平洋進行「遠海長航」、實彈射擊等訓練。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部廿六日發布最新監控情資指出，中國解放軍海軍「遼寧號」航空母艦編隊近日赴西太平洋進行「遠海長航」、實彈射擊等訓練。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省統合幕僚監部廿六日發布最新監控情資指出，中國解放軍海軍「遼寧號」航空母艦編隊近日赴西太平洋進行「遠海長航」、實彈射擊等訓練。對此，國防部也證實，將持續運用情監偵手段掌握共軍活動，將兼顧軍事安全及國人瞭解，適時公布相關訊息。

    日本防衛省公布資料，海上自衛隊於廿五日正午左右，在東京都沖之鳥島西南方約八八〇公里的海域，確認到五艘中國海軍艦艇航行。這支編隊包含庫茲涅佐夫級空母「遼寧號」（舷號一六）、刃海級飛彈驅逐艦（舷號一〇四）、旅洋III級飛彈驅逐艦（舷號一二四）、江凱III級巡防艦（舷號五四五），以及九〇一型福裕級綜合補給艦。

    情資顯示，日方截至廿六日確認有艦載戰鬥機與直升機在「遼寧號」進行起降作業，且包含「遼寧號」、舷號一〇四的飛彈驅逐艦與舷號五四五的〇五四B型飛彈巡防艦，其所在位置已移動至較廿五日更偏西南方的海域。為因應共軍編隊動態，日方強調，自衛隊出動隸屬於海上自衛隊第五水上戰隊的「朝日號」持續進行警戒監視與情報蒐集。

    日方也掌握，編隊中的江凱III級巡防艦（舷號五四五）與九〇一型綜合補給艦，曾於十九日由沖繩本島與宮古島之間的海域向東南方航行。舷號五四五的最新型〇五四B型巡防艦動向，中共方面消息稱，這是該型艦艇成軍後首次編入航艦打擊群，並進行突破第一島鏈的遠海部署任務。

    國防部情次室情研中心副主任潘俊光上校表示，共軍廿五日在台海周遭遂行聯合戰備警巡已執行完畢，國軍均可掌握相關動態。另有關遼寧號赴西太平洋活動，他強調，國軍持續運用聯合情監偵手段，密切監控並掌握相關活動，國防部會在兼顧軍事安全及促進國人瞭解的前提下，適時對外公布訊息。

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