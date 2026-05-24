挺軍購遊行 賴中強：台灣拒絕投降的和平

經濟民主連合、台灣前進陣線等多個民團昨於台北發起「真和平，要國防」遊行，上萬民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

行政院去年提出一．二五兆元國防特別條例，日前遭藍白聯手刪減四七〇〇億元，商購、委製及台美合作等項目皆遭封殺。為此，經濟民主連合、台灣前進陣線等多個民團昨於台北發起「真和平，要國防」遊行。經民連智庫召集人賴中強質疑，國民黨主席鄭麗文讓台灣成為棋子；時代力量主席王婉諭也痛斥，藍白杯葛無人機與AI等關鍵國造能力，呼籲朝野不應為政黨利益犧牲國家安全。

王婉諭籲藍白：以台灣安全為優先

儘管氣溫高達卅七度，昨天仍有超過一萬人次上街，抗議藍白刪減國防預算及封殺無人機、反制系統等軍備項目。賴中強指出，台灣要的不是「投降的和平」，而是能維持尊嚴與自由的積極和平。此次遊行選在五二三，是因為這天中國當年強迫圖伯特簽署「假和平協議」的日子，中共對台手法與當年對圖伯特的話術幾乎如出一轍。

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賴中強表示，國防除對美軍購，還包含國產、自主研發與商購等項目，但相關預算卻遭刪除。他說，藍白對軍購「七折八扣」，現在更重要的是推動不需「看別人臉色」的自主國防，此次遊行目的就是持續推動第二次國防特別條例，台灣公民陣線、經民連等團體將持續與民眾推動自主防衛。

王婉諭表示，台灣能維持現在的和平，是因為擁有堅強的國防實力。有些人認為和平是放下武器、放棄對主權的堅持，但「這樣不是和平，是妥協」，只會讓台灣走向沒有未來的明天。

她指出，行政院去年提出一．二五兆國防特別條例，卻遭藍白多次杯葛與刪減，包括無人機、國造項目、AI產能與感知系統等關鍵能力都被削弱，但這些其實都是台灣必須強化的部分。她向國民黨與民眾黨喊話，希望不要再「執迷不悟」，應以台灣安全為優先，好好審查並通過第二次國防預算提案，「自己的國家自己救」，共同為台灣未來努力。

經濟民主連合、台灣前進陣線等多個民團昨於台北發起「真和平，要國防」遊行，上萬民眾熱情響應。（記者方賓照攝）

經民連智庫召集人賴中強表示，台灣拒絕「投降的和平」，並質疑國民黨主席鄭麗文讓台灣成為棋子。（記者羅國嘉攝）

經濟民主連合、台灣前進陣線等多個民團昨於台北發起「真和平，要國防」遊行，上萬民眾熱情響應。圖為第6大隊「台美共同研發採購大隊」，由導演汪怡昕（右一）、諸葛風雲（右二）等人領軍。（路透）

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