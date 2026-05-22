川普預告與賴對話 潘孟安：台美溝通無阻

美國總統川普預告將與台灣總統賴清德對話。總統府秘書長潘孟安昨表示，目前尚未接到相關通話訊息，未來若有通話將會對外說明。 （資料照、路透，本報合成）

潘：未來若有通話 將會對外說明

美國總統川普預告將與台灣總統賴清德談話，可望創台美四十年來首次最高層級對話。總統府秘書長潘孟安昨強調，台美之間關係暢通無阻，總統府及國安會等單位對川普談話皆有所掌握，但目前尚未接到相關通話訊息，未來若有通話將會對外說明。

川普批准140億美元軍售案 「我們樂觀」

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潘孟安在答覆民進黨立委張雅琳質詢對美一四〇億美元軍購問題時表示，協防第一島鏈符合美方利益，這筆軍售案已經在美國國會通過，美國聯邦眾議院議長亦表達希望川普儘速批准，「我們樂觀，應該不會有什麼變數。」

吳釗燮：台灣不是問題 製造問題是中國

國安會秘書長吳釗燮在答覆民進黨立委沈發惠質詢時表示，除了台灣面對中國的擴張主義與軍事威脅，第一島鏈所有國家也面臨相同狀況，相信美國政府與國會都非常清楚，台灣將與美方保持非常密切友好的關係。他強調，台灣不是問題，製造問題的是中國，台灣政府立場始終是不卑不亢、維持現狀。

立法院司法及法制委員會昨審查今年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分。民進黨立委沈發惠質詢時關切，川普在川習會結束後的五天內，兩度公開表達將與賴總統對話，可望創台美關係四十年來首次的台美最高峰對話，國安單位有何因應與準備？美方是否透過任何管道傳達相關訊息。

潘孟安說，國安會、總統府及外交部均高度關注川習會，並充分掌握相關資訊，但目前沒有接到任何相關通話；若有通話，將會向大家說明，台美之間的關係暢通無阻，保持相當好的溝通。

潘孟安在答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時也表示，川習會後美方透露三項訊息，「對台政策不變，維持台海現狀，軍購只和台灣談、不和北京談」。

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