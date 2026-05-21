蘇巧慧、沈伯洋將組「新世代連線」 李四川、蔣萬安合體

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）表示，未來新北隊會與台北隊共組「新世代連線」，由新世代扛起雙北新時代。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天赴中和東德宮參加內政部「台灣全民安全指引宣講會」，她被問到十九日與台北市長參選人沈伯洋合體，國民黨市長參選人李四川昨天也和台北市長蔣萬安合體，蘇巧慧回應，尊重每個團隊的競選策略，未來新北隊與台北隊會共組「新世代連線」，扛起雙北新時代。

蘇巧慧表示，城市之間既競爭又合作，大家可以共同合作，也會各自發展特色，讓自己的城市更有趣，而新世代連線會在不同城市提出各種方案，希望未來雙北都能有新時代，彼此合作、競爭、共好。

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蘇巧慧說，團隊陸續推出六大福利、四大青年支持、三大家庭照顧、毛小孩等政見，以及新皇冠海岸、鑽石三城的觀光計畫等，希望讓新北越來越好。

蘇巧慧昨也出席尖山市民活動中心無障礙電梯啟用典禮，她表示，市民活動中心使用率高，里長陳怡潔反映希望改善設備，服務行動不便的長輩，她向中央爭取四二〇萬元補助架設電梯，達總經費九成多，讓長輩上下樓不再是難事，願意參與社區活動，促進身心健康。

另外，李四川昨和蔣萬安共同視察台北市無菸城市設置的指定負壓吸菸室；曾參與吸菸室設計的李四川說，好的政策一定會納入政見，新北幅員廣大，未來擬從人潮密集的商圈優先執行，讓商圈無菸害，例如歡樂耶誕城也可以實施。

蔣萬安提到，雙北一體且有深厚默契，包括無菸城市推動、李四川提的「卅分鐘都會共同生活圈」，透過深度協同治理，雙北共治才會共好。

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