批吳宗憲「台北思維」 林國漳：宜蘭絕非附庸

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲前晚舉辦首場大型造勢，再提「宜蘭線+1」藍圖。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨批吳宗憲一再以台北思維審視宜蘭，忽略在地主體性，強調宜蘭絕非台北附庸，空喊選舉口號不如深耕在地。

林國漳直言，過去藍營主導的跨縣市平台，無論是北台八縣市或花木蘭聯盟，往往流於形式與口號，他認為，跨域治理必須建立在對在地深刻理解的基礎上，政策規劃應以宜蘭人福祉與永續發展為核心。

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針對產業發展，吳宗憲主張將宜蘭科學園區定位為台北士林科技園區的互補角色，引進封裝與測試產業。林國漳反駁，此主張完全不符現狀，宜科已成功引進光電材料與AI供應鏈，當務之急是盤點並整合縣內十八處工業區，全面對接中央的科技島藍圖。

林國漳指出，TPASS通勤月票若強推「雙卡合一」，財務狀況不切實際，應採取務實降價方案，跨境降三百元、縣內降二五〇元，才是真正兼顧通勤族需求與縣府財政紀律的解方。

吳︰鎖縣心態阻礙地方發展

吳宗憲競辦發言人鄭皓文回應，林國漳沾沾自喜地羅列宜科有大廠進駐，卻無視土地出租率僅四成現實，另對跨縣市合作強烈反彈，難道要宜蘭閉門造車嗎？呼籲林國漳別用「鎖縣」心態阻礙地方發展。

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