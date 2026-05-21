中共520前聯合戰備警巡 顧立雄：挑釁

中共在五二〇前夕於西太平洋展開實彈演訓，國防部長顧立雄（右）昨在立法院表示，有五艘共艦進入廿四浬應變區，並批評中共行為是挑釁。（記者叢昌瑾攝）

中共在五二〇前夕於西太平洋展開實彈演訓，國防部長顧立雄昨在立法院表示，有五艘共艦進入廿四浬應變區，並批評中共行為是挑釁，國軍發布以狙擊手莢艙標定的清晰照片，主要在展現情監偵能力。針對川習會後的台美局勢，行政院長卓榮泰表示，美方反對以武力改變台海現狀的政策並未改變，台灣應持續維持國防自主能力。

卓揆：美方反對改變現狀立場未變

國防部十九日揭露影像畫面，指出中共在川習會落幕後，正值五二〇賴清德總統就職兩周年前夕的時間點，在西太平洋展開實彈演訓。其中，中共解放軍遼寧號航艦，除進行戰術飛行、實彈射擊、支援掩護以及綜合救援等演習，更在台海進行常態化聯合戰備警巡。

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立法院昨邀卓榮泰率相關官員報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。王定宇詢問，對於川習會後及五二〇前後中國相關軍事動作如何看待？卓榮泰回應，自一九九六年以來，中共軍機、軍艦以各種形式在台海進行軍演或聯合戰備警巡，不斷發生，近期頻率也明顯偏高，川習會後及五二〇前後情勢，並無特別顯著變化。

顧立雄則說，中共選在五一九、五二〇前夕實施聯合戰備警巡，屬於一種行為模式，且當時有五艘共艦進入廿四浬，已接近應變區。對於台海和平穩定的挑釁到底是誰，這件事情要弄清楚。

公布共機清晰照 秀國軍情監偵能力

王定宇表示，國防部公布多張清晰、以狙擊手莢艙標定的相關照片，發布這些影像的意義是什麼？顧立雄回應，主要是展現情監偵能力，顯示我方能充分掌握台海情勢。

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