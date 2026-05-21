馬辦、李德維 為增聘董事互嗆

李德維 （記者田裕華攝）

前總統馬英九擬在馬英九基金會增聘董事，董事李德維昨受訪表示，由於目前尚未召開任何的董事會，沒有增聘董事的問題；基金會則澄清並非「沒有召開董事會」，是因包括李德維在內的三人小組董事連續兩次不出席而造成流會，後續基金會將檢具相關資料，請主管機關介入處理。

馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，並由董事組成三人小組調查，但調查結果尚未出爐，基金會與調查小組、蕭旭岑已多次隔空互嗆。基金會甚至限三人調查小組在廿七日前提出調查結果，否則將召開記者會讓真相大白；但李德維提醒，董事會才是基金會最高的權力機構，並不是任何人可以妄自洩漏資料。

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蕭旭岑日前質疑基金會增聘董事有問題，基金會昨聲明蕭的說法並非事實，強調均依據「財團法人法」以及主管機關之函釋辦理，於董事任期中依章程增聘新董事符合規定，請蕭勿再傳播錯誤訊息。李德維則說，增聘董事雖沒違反財團法人法，但要開得成董事會。

馬英九基金會表示，基金會曾於三月廿七日召開董事會，並訂於四月十三日召開董事會討論新聘董事案，但當日包括李德維在內的三人小組董事均未出席，以致未達法定出席人數而流會。基金會二週前再度以電話留言、簡訊和line等聯繫方式請董事擇期出席董事會，但李德維答應今天（廿一日）出席並提交調查報告，卻臨時反悔，以至於今天可能又因未達三分之二出席之人數而流會。

此外，蕭旭岑指基金會未將資料交給調查小組調查，基金會澄清此說法並非事實。不過李德維昨受訪證實，確實只收到「部分」紙本資料，在訪談過程中又發現另外的資料，基金會確實沒提供。基金會試圖抹黑三人小組好像想要拖延、拒絕有結論，是欲加之罪。

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