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    首頁 > 政治

    WHA英德日等22國 挺台灣參與

    2026/05/21 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

    友邦皆為我國發聲 德衛生部次長強調需要台灣的專業

    第七十九屆世界衛生大會（WHA）十九日舉行全會總討論，友邦及英國、德國、日本、立陶宛、捷克等，合計廿二國代表於會中提及台灣，為我國執言，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

    德國聯邦衛生部政務次長基佩爾斯發言表示，德國作為會員國，共同肩負支持、引導並強化世界衛生組織（WHO）的責任，需要包括台灣在內每一方的專業與參與；立陶宛衛生部長雅庫布基絲涅表示，必須確保全球網絡不遺留任何漏洞，敦促WHO邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

    盧森堡衛生暨社會安全部長德蓓資表示，盧森堡將持續支持台灣以觀察員身分參與WHO的各項技術性會議；法國衛生部衛生總署署長勒配提也重申法國支持台灣參與本屆大會。

    日本厚生勞動大臣政務官神谷政幸說，在因應包括疫情在內的緊急公共衛生事件時，全球防疫體系不應存在任何地理上的真空，應借鏡那些在公衛領域取得顯著成果之地區的經驗，例如台灣；加拿大衛生部長米歇爾表示，支持台灣以觀察員身分有意義地參與WHO。另外，包括捷克、愛沙尼亞、英國、荷屬古拉索、澳洲、紐西蘭出席代表也呼籲應該讓台灣與會。

    友邦部分，馬紹爾群島、瓜地馬拉、海地、聖露西亞、史瓦帝尼、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、巴拉圭、聖文森及格瑞那丁等十個邦交國皆已在會中為我國發聲，支持台灣參與WHA及世衛組織。

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