政府三招亡羊補牢 》賴︰建立智慧化永續國防戰力

賴清德總統昨表示，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。 （記者塗建榮攝）

行政院去年十一月提出一．二五兆元國防特別條例預算，在立法院被藍白聯手大砍四七〇〇億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。賴清德總統昨表示，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

被問及在野黨主導通過的七八〇〇億元國防特別條例衝擊無人機產業與非紅供應鏈，美方是否表達關切？賴清德回應，美國總統川普、國務卿魯比歐在「川習會」後公開表明，美國對台政策沒有改變，美國政府已經清楚表明，希望能夠持續維持跟台灣的關係。

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他接著說，美國國務院在國民黨跟民眾黨聯手大砍軍購預算時，也有公開說明「這等於是向中國讓步」，這也犧牲台灣安全及台海和平穩定，所以政府將亡羊補牢。

對於國民黨質疑無人機廠商為「綠友友」，賴清德批評，這基本上就是國民黨刪除無人機預算的藉口，這種藉口不單單是在國防軍事預算上面，在太陽能產業的發展也是如出一轍，但太陽能光電的業者各黨支持者都有，因為它來自台灣社會，國民黨執政縣市出問題的還更多。

呼籲讓無人機產業預算進入審議

賴清德呼籲，面對國家安全跟產業發展的無人機產業，不要用貼標籤、抹黑的方式來進行刪除，應該回歸國家的需要，回歸法律、預算審查規定來進行，不要預設立場，特別是用「莫須有」的罪名來設定前提，不讓無人機的產業預算進入審議。

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