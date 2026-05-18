馬文君要砍預算 綠：無人機是當代不對稱作戰核心

國民黨立委馬文君。（資料照）

在藍白聯手主導下，立院日前三讀通過七八〇〇億元國防特別條例，大砍政院版包含無人機產業在內的四七〇〇億元多項國防自主、台美合作相關預算，藍白聲稱可回歸年度預算編列；國民黨籍國防外交委員會召委馬文君卻在近日審查今年度總預算之際，提案要砍光五億餘元的無人機開發預算。民進黨立委昨批判，國民黨不只是讓國防安全打折，更打擊台灣產業發展與未來，尤其採取這種傷害國防的作法，更是親痛仇快。

民進黨國防外交委員會立委王定宇批評，全世界都知道無人機對現代的國防有多重要，連美國都大力在發展最重要的不對稱戰力就是無人機。台灣今年本來就該動支的無人機的研發預算五億餘元，馬文君提案要刪除到零；他呼籲，國防安全、經濟產業的發展沒有黨派之分，如果採取這種傷害國防的作法，親痛仇快，唯一得利的是威脅台灣的中國的解放軍。

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民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆指出，隨著戰事型態改變，無人機已成為當代不對稱作戰核心，也是保護國軍弟兄姊妹生命安全的關鍵，藍白日前大砍國防特別條例四七〇〇億元，削弱自主供應鏈發展，當時包含柯志恩在內的國民黨立委還聲稱可回歸年度預算；如今，馬文君卻又提案刪光無人機相關預算，根本前後矛盾、自我打臉。

「尤其，高雄作為國防產業重鎮！」賴瑞隆續指，從造船、航太扣件、精密零組件到無人載具生態系，都已投入大量心力，準備迎接升級契機與勞工就業機會。

賴瑞隆盼藍白停止政黨算計

賴瑞隆強調，政府已設定二〇三〇年無人機產值達四百億元目標，未來除國防用途外，待技術成熟後，更可廣泛應用於農業、工業巡檢、災害監測與智慧城市，帶動台灣整體科技升級。藍白一邊喊支持國防，一邊卻砍掉國軍最需要的無人載具與反制系統研發，不只實質衝擊國防根基，更是在傷害高雄產業轉型、削弱國家韌性及未來競爭力，甚至與全球民主國家強化防衛韌性的方向背道而馳，只會親痛仇快。

賴呼籲，大是大非之前，所有藍白立委都應清楚表態，並拿出勇氣停止政黨算計、回歸國家利益，亡羊補牢，與人民站在一起共同守護台灣安全。

「無人機是不對稱作戰的核心，更是守護國軍弟兄姐妹的重要戰力！」民進黨立院黨團副書記長黃捷直言，馬文君過去就曾涉外流敏感資料、引發國安疑慮的重大爭議，如今又持續對關鍵國防戰力下重手，當全世界都在強化無人機與不對稱戰力時，馬卻反其道而行，她應該清楚向全民說明，為何一再扯國軍後腿，背後是誰的旨意？

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