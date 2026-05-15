國安官員示警：520將至 中共恐又有動作

國安官員示警，若中方認為此次「川習會」未達預期成果，加上五二〇我國總統就職週年將至，不能排除中方會再有動作。（路透）

美中元首「川習會」昨天登場，但中國對台軍事威脅並未停歇，即便美國總統川普抵達中國，共軍在第一島鏈的海上部署仍維持八十至九十艘軍艦的高水位。國安官員示警，若中方認為此次「川習會」未達預期成果，加上五二〇我國總統就職週年將至，不能排除中方會再有動作。

川習會登場 近90艘共艦仍留第一島鏈

國安官員表示，美國國務卿魯比歐在川習會前已經清楚定調，在印太、台灣等區域，不容許任何被迫改變現狀的情形，並重申區域穩定的重要性。從美方角度，此次川習會不外乎兩大核心目標，解決美中經貿問題（中國傾銷、稀土等）及降低中國在地緣政治帶來的不確定性，包括第一島鏈、中東甚至全球南方等。

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官員指出，中國自三月起在第一島鏈的海上部署，就已遠遠超過國土防衛所需水準，海上軍事艦艇維持在八十至九十艘的高水位，即便川普抵達中國，例行對台軍事騷擾也沒有停止，凸顯中國的「和戰兩手」策略。被追問川習會後會不會進入更新的警戒狀態？官員坦言，不能完全排除，假設中國最後認為成果不如預期，又在周邊有一些動作，確實值得注意。

國安官員分析，川習會一定是從各自國家的利益出發，中國一定會談台灣議題，希望美國解除對台武裝，降低其軍事威逼的成本，更快達成併吞台灣的政治目標；但從美國的角度，台灣是西太平洋、印太區域及第一島鏈的安全穩定的核心，加上台灣在供應鏈的地位、第一島鏈的重要位置，都代表著美國的國家利益，台美乃至於島鏈各方都是基於共同利益。

談及台灣議題，今年相較二〇一七年首次川習會更被凸顯，國安官員表示，當時的中國不會去講日本是新軍國主義，也不會明確地支援伊朗的大規模海上部署，以及挑戰世界秩序，這反映中國自身的「戰略自信」；另一方面，當美國把台灣的安全、供應鏈角色，當成區域跟安全穩定的一環時，中方當然會非常在意。

台美利益一致互相必要 台灣要有自信

國安官員強調，這一定程度代表台灣更受到全球的重視，因此更沒必要處於高度不自信，我國是全球第六大資本市場，綜合國力不是在衰退中的國家，台灣和美國在地緣上、印太區域上的利益是一致的，台美雙方互相合作、彼此互相必要，「不需要人家放個砧板，就跳上去說不要切我」。

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